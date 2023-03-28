دجال يغتصب طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار في رمضان .. والأب: بنفذ أوامر الجن

تمتك قوات مباحث فرع شرطة الجيزة من الإمساك بدجال ومحام يتهمان باغتصاب ابنة الأخير باستخدام ذريعة إستدعاء الأرواح و جلب المآذن.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشعارًا من قسم شرطة الجيزة يفيد بأن سيدةً تدعى ز.ع.ا، وهي ربة منزل، قد اتهمت زوجها باللجوء إلى شخص يشغل موقعًا باسم “الدجّال” لاستخراج أشياء من تحت المنزل، واغتصاب ابنتها ف.أ.م، التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بزعم أنه يُحضَّر الأرواح الخارقة.

تَبيَّنَ بعد التَّحقُّقِ من الأمرِ أنّه صحيح، وأن الأهالي خادعوا والدَ الطفلة بِادِّعائِهم وجود آثارٍ تحت المنزل، ثُمَّ طلبوا مساعدةً مِنْ دجالٍ لإخراج تِلْك الآثار.

عندما حضر الدجال، طلب من والد الطفلة جلبها للاستحواذ عليها من خلال استخدام الجن. ثم أخبر الدجال والد الفتاة أن الجن يأمره بممارسة الجنس معها للاستفادة من آثار هذا التصرف. ووافق الأب على ذلك وسمح للدجال باغتصاب ابنته أمامه.

تم اعتقال الأب والدجال فورًا، وتبين أن الأب هو محامي يدعى أ.م، والدجال يدعى ع، وأقروا بارتكابهما الواقعة بعد سماع شهادة الأم، حيث قالوا: “ننفذ أوامر الجن”. تم إصدار محضر للواقعة برقم 3690 لقسم الجيزة، في حين تولت النيابة التحقيق في الموضوع.