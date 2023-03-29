تحديد موعد صرف معاشات ابريل 2023 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف معاشات ابريل ٢٠٢٣ بعد الزيادة الجديدة، وذلك حتى يكونوا كافة المواطنين والمواطنات على أراضي جمهورية مصر العربية، على علم كبير بتلك المواعيد، ومن أجل مساعدتهم في غلاء المعيشة والظروف الصعبة، فقد أعلن الدكتور مصطفي مدبولي من تطبيق قرار الزيادة في هذا الشهر بدلًا من شهر يوليو (سبعة) القادم، ولذلك فقد يجب عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل.

موعد صرف معاشات ابريل ٢٠٢٣ بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف معاشات ابريل ٢٠٢٣ بعد الزيادة الجديدة، وسوف يكون بداية من أول يوم 1 من شهر أبريل 2023، مع العلم أنه سوف يستمر الصرف حتى يوم 10 من ابريل 2023، ومن المفترض بأن يمكن لكافة المستفيدين أن من المعاشات الشهرية أن يقوموا بالحصول على الرواتب الخاصة بهم في تلك المدة.

حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي عن تطبيق تلك الزيادة، وفقًا لأخر مجلس قاموا به وعن طريق مساعدة الشعب المصري، وتوفير أي مساندة لديهم نظرًا لصعوبة غلاء المعيشة، فقد كان من الأفضل أن يتم وضع زيادة مالية في المعاشات الخاصة بشهر أبريل.

وبدلًا من أن يكون موعد التطبيق الذي كان من المفترض في شهر يوليو القادم، فقد أعلن الرئيس بأنه سوف يتم تطبيقه على الفور في هذا الشهر القادم، وكل عام وكافة الشعب المصري بخير.

موعد بدء صرف معاشات شهر إبريل

وأشارت القومية للتأمين، إلى أن معاشات شهر إبريل تبدأ من مبلغ 1495 جنيهًا شهريًّا، وتصل معاشات شهر إبريل إلى 7475 جنيهًا شهريًّا، ذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي.

صرف معاشات أبريل بعد الزيادة

2300 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 2000 جنيه أي زيادة 300 جنيه.

3450 جنيهًا قيمة المعاش، لمن يتقاضى 3000 جنيه أي زيادة 450 جنيهًا.

4600 جنيه قيمة المعاش، لمن يتقاضى 4000 جنيه أي زيادة 600 جنيه.

5750 جنيهًا قيمة المعاش، لمن يتقاضى 5000 جنيه أي زيادة 250 جنيهًا.

هدف قرار زيادة المعاشات الجديد

وضح الدكتور مصطفي مدبولي، بأن الهدف الذي من خلاله قمنا بأخذ قرار المعاشات الجديد، فقد يكون هو من أجل مساعدة كافة المواطنين والمواطنات في هذه الأجواء الصعبة، وبدلًا من ترك الضغوطات على الأسر المصرية فمن المفترض ان تقوم بتخفيف تلك الأعباء من عليهم.