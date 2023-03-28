ما هو مقدار زكاة الفطر 2023 وطريقة حساب مقدار الزكاة لعام 2023 ؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن مقدار زكاة الفطر 2023 وطريقة حساب مقدار الزكاة لعام 2023، وبالتالي فقد يمكنك بكل سهولة أن تتعرف على القيمة المطلوب منك دفعها لهذا العام، وعن طريق المقال سوف تتمكن من معرفة الكثير من التفاصيل والمعلومات الهامة التي تتعلق بزكاة الفطر، كما وضحتها دار الإفتاء بجمهورية مصر العربية.

مقدار زكاة الفطر 2023

أعلنت دار الإفتاء المصرية على أنه سوف يكون مقدر زكاة الفطر لعام 2023، تصل حتى 30 جنية مصري على الفرد الواحد بداخل الأسرة، ويتم حساب عدد أفراد الأسرة بالكامل، بدء من عمر الأطفال التي لديها يوم واحد، حتى عمر البالغ الذي يصل إلى 100 عام، ولكن المستحب إذا كان ميسر لك، أن تقوم بدفع زيادة بسيطة على الزيادة، أي يفضل أن تقوم بدفع 50 جنية على الفرض الواحد.

ولكن هذا في حالة إذا كنت متيسر لك الأمور أن تقوم بدفع زيادة مالية، ولكن في حالة إذا كنت تعاني من صعوبة المعيشة، فقد يتطلب منك أن تقوم بدفع قيمة الزكاة فقط التي تم الإعلان عنها.

طريقة حساب مقدار الزكاة لعام 2023

من المعروف بأنه يتم حساب مقدار الزكاة في كل عام على حسب نوع الغلة المتعارف عليه أهل البلد، ونوع الغلة في مصر هو القمح، أي يجب على كل فرد في الأسرة أن يتزكي على نفسه بقيمة 2 كيلو من القمح وهذا ما يعادل 30 جنية مصري، ولكن أعلن أبي حنيفة بأن نظرًا لصعوبة المعيشة فأن التزكية بالمال أفضل من التزكية بالغلة، ولذلك قد يكون مستحب أن تقوم بالتزكية بالمال.