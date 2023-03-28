متى ينزل حساب المواطن الدفعة الـ 65 رمضان؟.. الموارد البشرية تُجيب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن سؤال المواطنين المستمر، وهو متى ينزل حساب المواطن الدفعة الـ 65 رمضان؟.. لذلك سوف تتمكن من القيام بمعرفة تلك التفاصيل والمواعيد الهامة عن طريق المقال، والتعرف أيضا على شروط التسجيل في البرنامج كما هو موضح لكم من الوزارة.

متى ينزل حساب المواطن الدفعة الـ 65 رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مصر، على أنه سوف يكون من المفترض موعد صرف رواتب حساب المواطن الخاصة بشهر أبريل، سوف توافق يوم 10 من أبريل 2023، مع العلم بأنه يمكنك أن تحصل على الراتب بعد الانتهاء من عمليات الإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وبالتالي فقد يجب على كافة المستفيدين من الدعم، أنت ينتظروا حتى موعد الإيداع ويقوموا الحصول على الرواتب الخاصة بهم في البرنامج، مع العلم بأن يوم 10 من كل شهر ميلادي هو مخصص فقط لإيداع رواتب مستفيدي حساب المواطن.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن؟

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تتعرف على شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن والتي تتمثل في تلك النقاط كما هو موضح لكم: