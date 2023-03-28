ينتظر المستحقون للمساعدات في المملكة العربية السعودية، موعد صرف التأمين الاجتماعي الخاص بشهر رمضان من عام 1444 هجري أو نيسان من عام 2023 ميلادي، وذلك لأن اليوم الأول من التقويم الميلادي سيكون إجازة، مما يؤدي إلى تغير تاريخ صرف هذه الدفعة، نتابع معك أيضًا تاريخ نشر دراسة التأهيل والرابط الخاص بالاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر أبريل 1444، تابعونا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر أبريل 1444

سيتم صرف صرف الضمان الاجتماعي المطور في شهر أبريل من هذا العام، ينتظر المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفارغ الصبر دفع مبلغ أبريل 2023، حيث تقديرًا لحلول عام رمضان 1444 هـ، والذي يصادف في نفس الميعاد، وبما أن الصرف يعد أمرًا مهمًا للمستفيدين، فإن ذلك يعني أنه في حال صدور أمر ملكي يحتاج إلى صرف الأموال لجميع المؤهلين لضمان اجتماعي، فسوف يتحصل المستفيدون على مكافأة ملكية، تشبه تقريبًا شهر رمضان كل عام.

تم تحديد مواعيد الاستفسار حول نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل من قبل الوزارة، بسبب ارتفاع استفسارات المستفيدين حيال ذلك، وذلك على النحو التالي

الاثنين المقبل ، 27 مارس 2023.

الخامس من رمضان 1444 هـ.

رابط الاستعلام عن الأهلية

يمكن التحقق من حالة وكفاءة الدفعة الجديدة للأجور من خلال نظام الضمان الاجتماعي والدعم. يرجى اتباع التعليمات المذكورة أدناه

أدخل رابط منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa.

بعد ذلك، يمكنك الولوج إلى حسابك باستخدام الرقم الخاص بالهوية أو سجل المدني وكلمة السر.

أنت تضغط على الصفحة الرئيسية.

انقر على خيارات الدعم المُعرضة لمعرفة مدى إلحاقك بالشريحة الأخيرة من المستفيدين في أبريل 2023.

بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على المؤهلات، فسيتم فحص الأشخاص الذين تم تحديد ما إذا كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين، بينما ستخضع الأشخاص الذين لم يحرزوا المؤهلات للاستكشاف.

موعد نزول الضمان الاجتماعي 1444

فيما يتعلق بتواريخ صرف المنافع للمستفيدين من البرنامج، فقد قامت الوزارة بتحديد التواريخ حسبما يلي

الأحد 2 أبريل 2023.

يصادف الحادي عشر من رمضان.

يُستأنف هذا التأخير لمدة يوم واحد فقط، بسبب إجازة السَّبت في عمل البنك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل تصرف مكرمة ملكية إلى مستفيدي الضمان

تتحدث المواقع الاجتماعية بكثرة عن الموضوع الهام للمكافأة الملكية التي بدأ البحث عنها في بداية شهر رمضان المبارك. وقد تم دفع هذه المكافأة في السنوات السابقة، حيث كان مستفيدها الرئيسي يتلقى 1000 ريال، و500 ريال لكل من تابعه، والحد الأقصى 3،000 ريال.