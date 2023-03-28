موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب ابتدائي- اعدادي ثانوي المعلُن من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب ابتدائي- اعدادي ثانوي، ومن المفترض بأن سوف يكون الامتحانات بعد نهاية شهر رمضان المبارك، حيث نفت وزارة التعليم كافة الشائعات والأخبار التي تم نشرها سابقًا بشكل خاطئ وأعلنت عن كافة الحقائق، ويمكنك معرفتها من خلال المقال ومتابعته بشكل دقيق، تابع معنا لمعرفة المزيد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب ابتدائي- اعدادي ثانوي

وضحت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، على أن سوف يكون موعد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، لكل من طلاب المرحلة الابتدائية والأعدادية والثانوي، سوف تكون بداية من يوم 6 من مايو 2023، مع العلم بأنه سوف تقام الامتحانات في الموعد المحدد لها، ولا يوجد أي تغير في المواعيد على الإطلاق كما تم نشر الشائعات بين الطلاب وبعضهم.

وضحت أيضا الوزارة بان سوف يكون موعد بداية الاختبارات الخاصة بالتعيم الفني، توافق يوم 27 من مايو 2023، على أنها من المعروف سوف تظل حتى 14 يوم وتنتهي في يوم 13 أو 14 من يونيو 2023، على أي حال فقد وضحت الوزارة، بأنها سوف تُعلن عن كافة المواعيد بشكل تأكيدي حتى يتمكنوا الطلاب من معرفة الجدول ومواعيد الاختبارات الخاصة بهم.

حقيقة تغير موعد امتحانات الترم الثاني 2023

نفت وزارة التعليم أي معلومات تتعلق بتغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2023، ووضحت بأن سوف يكون مواعيد الامتحانات لصفوف النقل كما هي مُعلن عنها من قبل، ويجب على كل من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أن يقوموا بالالتزام بالمواعيد الناتجة عن الوزارة.