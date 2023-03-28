شهادات البنك الأهلي المصري بأعلى نسبة تصل الي 18% بعد وقف طرح شهادات ال25%

من خلال محركات البحث الكثيرة، بشأن التعرف على شهادات البنك الأهلي المصري، والتي تم وصولها إلى أعلى نسبة حيث أنها تصل إلى 18% بعد أن تم وقف طرح الشهادات ال25% بشكل نهائي، ومن أجل أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل بشكل كامل، يمكنك أن تقوم بالتعرف على كافة انواع شهادات البنك الأهلي المختلفة، والتي قد تتمثل في النقاط التي بداخل المقال.

شهادات البنك الأهلي المصري

توجد عدة أنواع مختلفة لشهادات البنك الأهلي المصري، والذي يمكنك أن تقوم بالتعرف عليها بشكل كامل من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم:

في البداية سوف يتمكنوا كافة العملاء، أن يقوموا بالحصول على استحقاق عائد 18% بداية من يوم مارس الجاري 2023، والتي سوف تنتهي في يوم 31 من مايو حتى أنه سوف يكون اليوم الذي سوف يتوقف به العمل الخاص بشهادات 18%.

حيث قام كل من البنك الاهلي وأيضا بنك مصر، بكونهم أكبر البنوك المصرية تمامًا، على أن شهاداة مرتفعة العائد بفائدة 18% أجل عام واحد، تعتبر من ضمن الشهادات الضروري، ومن خلال تحرك سعر صرف الجنية مقابل العملات الأجنية، فقد تم إيقاف شهادات الـ 18% بعد ما تم تحصيل حوالي 750 مليار جنية مصري.

تنبيه عاجل من البنك الأهلي

قام البنك الأهي بالإصدار عن بيان عاجل ينبهه به كافة العملاء، والذي بكونهم أصحاب شهادات 18% قبل أن يتم انتهائها، فقد تم الإعلان عن طرؤق الموقع الخاص بالبنك الاهلي، بأن يكب على كافة العملاء أن يعلموا بان سوف تكون الشهادة البلاتينية السنوية الـ 18%، غير متحفظ عليها وسوف تضاف في تاريخ الاستحقاق لحساباتهم بالكامل.