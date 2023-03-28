تردد القنوات
تعرف على تردد قناة SSC Sport السعودية الرياضية 2023
يمكنك بكل سهولة الآن ان تقوم بالتعرف على تردد قناة SSC Sport السعودية الرياضية 2023، والذي تعتبر من اهم القنوات الرياضية السعودية الذي من خلالها يمكنك أن تتابع كافة مباريات كرة القدم في أي دولة واي مكان، ومن أجل أن تقوم بالتعرف عليها يجب أن تقوم بمتابعة المقال والتعرف على المزيد من المعلومات الهامة.
تردد قناة SSC Sport السعودية الرياضية 2023
يمكنك أن تقوم بالحصول على تردد قناة SSC Sport السعودية الرياضية 2023، ومشاهدة كافة المباريات عن طريق النقاط التالية:
- التردد 12418.
- بالإضافة إلى القمر الصناعي نايل سات.
- الاستقطاب أفقي.
- معامل التصحيح الخطأ 3/4.
- معدل الترميز 27500.
أهم البرامج الرياضية على قناة أس أس سي الرياضية
تعتبر قناة أس أس سي الرياضية من أهم القنوات التليفزيونية على الإطلاق، حيث تعتبر تلك القناة متماثلة تمامًا في توفير كافة المباريات الرياضية المشفرة والغير مشفرة، ومن أجل أن تقوم بالتعرف على برامج الرياضية عن طريقها، يمكنك معرفة التالي:
- من ضمن البرامج التي يتم تقديمها على قناة أس أس سي، هو برنامج برا الـ 18، حيث يتم بث هذا البرنامج بشكل أسبوعي بدي من الاحد حتى يوم الخميس، كما أنه يقوم بالمناقشة في كافة التفاصيل التي تتعلق بموهبة كرة القدم، مع العلم بانه يقوم بتقديمه الإعلامي القدير عبد الرحمن الحميدي.
- بالإضافة إلى برنامج سوشل، وهو برنامج مخصص من أجل توفير كافة أخبار الكرة بشكل دقيق، ويُعلن عن كافة المناقشات التي يتم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فأن يقوم بتقديم هذا البرنامج المذيع القدير عمر المقدي والمذيع عبد العزيز الجوهر.