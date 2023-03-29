موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس وفقاً للجدول الزمني لوزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس، يزداد عمليات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، حيث من خلال موقع البديل يمكنك التعرف علي موعد صرف معاش تكافل وكرامة وذلك وفقاً لما اعلنت عن وزراة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاعلان عن موعد صرف معشا تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، حيث اعلنت وزراة التضامن الاجتماعي بان يتم ايداع المعاش كل يوم 15 من الشهر الميلادي، وبذلك يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من ابريل القادم 2023 جدير بالذكر ان يجب علي جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الالتزم بهذة المواعيد المعلنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023

يتم صرف معاش تكافل وكرامة لكل طفل اقل من 6 سنوات يتم صرف له 60 جنيه شهرياً، ويتم ايضاً صرف معاش تكافل وكرامة للطفل الذي في المرحلة الابتدائية ويتم صرف 80 جنيهاً له، ويتم ايضاً صرف لكل طفل في المرحلة الاعدادية يتم صرف له 100 جنية شهرياً، ويتم صرف 140 جنيهاً شهرياً لكل طالب في المرحلة الثانوية، وايضاً يتم صرف 200 جنيه شهرياً لكل طالب في المرحلة الجماعية، بالاضافة الي ان يتم صرف 500 جنيه شهرياً للاسرة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، و450 جنيها شهرياًً للمسننينن من معاش تكافل وكرامة، وايضاً يتم صرف 450 جنيهاً للاشخاص ذوي الهمم، وجدير بالذكر ان يتم صرف 350 جنيهاً شهرياً للايتام من مستفدي معاش تكافل وكرامة.

جدير بالذكر ان يكون هذا المعاش للدعم المادي المقدم من الحكومة المصرية ولتلبية احتياجات الاسر المحتاجة.