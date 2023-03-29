تردد قناة دي ام سي 2023 علي النايل سات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة

تردد قناة دي ام سي 2023، يزداد البحث حول تردد قناة دي ام سي وذلك مع بداية شهر رمضان حيث يبحث مجموعة كبيرة من الجماهير والمتابعين عن تردد قناة دي ام سي وذلك لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة دى ام سي علي النايل سات وخطوات ضبط القناة.

تردد قناة دي ام سي 2023

تردد قناة دي ام سي دراما على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11450.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11450.

الاستقطاب: أفقي.

كود: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يذاع مسلسل جعفر العمدة عبؤ قناة دي ام سي للنجم محمد رمضان في تمام اللساعة العاشرة والربع مساءً ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحاً والساعة التاسعة الا ربع صباحاً، جدير بالذكر ان يكون مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة زينة ومي كساب وايمان العاصي ومنة فضالي، وهالة صدقي وعصام السقا واحمد فهيم وطارق النهري ومن تأليف واخراج محمد سامي، حيث تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة حول اطار اجتماعي ويكون متزوج من سيدات في حي السيدة زينب ويبحث عن ابنه المفقود منذ 19 عاماً وبعد ذلك يتزوج من عايدة التي تجسد شخصياتها الفنانة زينة ويطلب منها الزواج ويتزواجها، جدير بالذكر ان بمسلسل جعفر العمدة يكون هذا العمل الرابع الذي يجمع بين بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي .