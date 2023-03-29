تردد قناة النهار علي النايل سات 2023 الناقلة لبرنامج العرافة في رمضان

تردد قناة النهار، يزداد البحث عن تردد قناة النهار وذلك لانه تعتبر القناة من أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية حيث يرغب مجموعة كبيرة من المتابعين والمشاهدين في معرفة تردد قناة النهار وذلك منذ بداية شهر رمضان الكريم لمتابعة السباق الرمضاني 2023، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة النهار علي النايل سات لضبطها بجودة عالية.

تردد قناة النهار

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6 .

تردد قناة النهار دراما 2023:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 1148.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

مواعيد برنامج العرافة 2023 علي قناة النهار

يتم عرض برنامج العرافة علي قناة النهار في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، ويمكن ايضاً متابعة برنامج العرافة عبر قناة المحور في تمام الساعة السادسة والربع ايضاً، ويتم اعادة برنامج العرافة في تمام الساعة الثالثة عصراً من اليوم التالي من اذاعة البرنامج.

نجوم برنامج العرافة 2023

يتم استضافة 30 فنان خلال الـ 30 حلقة التي يتم عرضها خلال شهر رمضان، ومن خلال موقع البديل ستتعرف معناً علي اهم النجوم التي تم استضافتهم خلال هذة الايام :

تم استضافة الفناة رانيا يوسف في برنامج العرافة خلال اول ايام الشهر الكريم، وبعد ذلك تم استضافة الفنانة مي سليم، وتم ايضاً استضافة النجم حسن شاكوش وزوجتة، واليوم تم اتضافة الفناة والراقصة لوسى، جدير بالذكر ان تقوم الاعلامية بسمة وهبة من اذاعة برنامج العرافة، ويكون رئيس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي الكبير شريف بديع النور، ويكون من اخراج ايهاب ابو زييد، بالاضافة الي مدير الاضاءة حسام وردة، ورئيس قناة النهار ولي الدين برديوسر.