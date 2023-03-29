تردد قناة الحياة علي النايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 بجودة عالية

تردد قناة الحياة، تزايدت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تردد قناة الحياة حيث تعتبر القناة من اكبر القنوات الفضائية بالاضافة الي انها تقوم بعرض مجموعة كبيرة من مسلسلات رمضان 2023 والبرامج التيلفيزيونية لرمضان 2023 لذلك يزداد البحث من قبل المتابعين والمشاهدين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة الحياة لمتابعة اهم المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني 2023.

تردد قناة الحياة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11564.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة الحياة الزرقاء الجديد:

التردد : 12206 .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي V.

الجودة : SD.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة الحياة سبورت على نايل سات:

التردد: 11219.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تقوم قناة الحياة بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية والافلام والمسريحات بالاضافة الي البرامج الاخبارية والترفيهية وتتكون شبكات قناة الحياة من الحياة الحمراء والحياة الزرقاء وهذة القناة يعرض عليها المسلسلات مجانناً وبدون ايي اشتراك.

خطوات ضبط تردد قناة الحياة علي النايل سات