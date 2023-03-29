شروط الحصول على المكرمة الملكية 1444 والفئات المستحقة للحصول عليها

شروط الحصول على المكرمة الملكية، يعتبر شروط الحصول علي مكرمة الضمان الاجتماعي المدعمة من خلال وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من اهم الامور التي تشغل المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث لم يتم صرف معاش مكرمة الضمان الاجتماعي الا و اذا تم توافر هذة الشروط التي سوف نقوم بتقديمها لكم خلال موقع البديل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

هناك مجموعة كبيرة من الشروط التي يجب توافرها وذلك للحصول علي المكرمة الملكية المدعمة من خلال وزراة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وجاءت اهم هشة الشروط كالتاليك

اولاً ان يكون سعودي الجنسية.

ثانيا: ان يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

ثالثا: اثبات انه مقيم في المملكة العربية السعودية للابد.

رابعاً ان يكون من الفئات المستفيدة من الدعم المادي بشكل ملحوظ.

خامساً عدم امتلاكة اي عقارات او حسابات بنكية بمالغ كبيرة في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

اعلنت وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ان يتم صرف المكرمة الملكية خلال الايام القادمة ويتم صرف ايضا بجانبها معاش الضمان الاجتماعي المطور وحتي الان لم يتم اصدار قرار رسمي من الملك، وهناك اخبار منشوره حول صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يوم 1ابريل القادم 1444 وذلك لانه يوم السب يوافق الاجازة الرسمية، جدير بالذكر ان من الصعب ان يزيد قيمة المنحة عن 3000 ريال للاسرة الواحدة، ويكون هدف هذة المنحة المدعمة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمساعدة عدد كبير من الاسر للتخلص من الفقر والمشاكل والمعوقات التي تواجهم ففي الحياة وايضاً لتحسين المعيشة في المملكة العربية السعودية.