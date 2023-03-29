موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عنها بالرقم القومي

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يزداد البحث حول موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاش حيث أعلنت وزراة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات، ويمكن من خلال موقع البديل التعرف علي موعد صرف العلاوات الخمسة، بالاضافة الي موعد صرف معاشات أبريل 2023.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قامت وزارة التضامن الاجتماعي باعلان عن موعد صرف العالاوات الخمسة لاصحاب المعاشات حيث من المفترض ان يتم صرفها يوم 1 او 2 أبريل 2023 والذي يوافق يوم السبت او الاحد، ومن المفترض ان يتم صرف الرواتب في اليوم التالي وهو يوم 2 ابريل 2023 وذلك من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

أولاً الدخول علي موقع الهيئة القوممية للتأمين الاجتماعي.

ثانياً ادخال جميع البيانات الشخصية الخاص بمستفيدي الذي يحصل علي المعاش وتكون البيانات كالتالي الرقم القومي واسم الام الاول.

ثالثاً الضغط علي خانة انا لست روبوت. ثم بعد ذلك الضغط علي خانة ارسال الطلب.

جدير بالذكر ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة معاشات شهر ابريل 2023 بنسبة 155 لشهر ابريل ومايو ويونيو 2023 وتكون قيمة زيادة المعاش بنسبة 170 جنيهاً كحد ادني و 1635 جنيهاً كحد اقصي وذلك وفقاً لما اعلنت عنه الهيئة القوميية للتأميانات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات أبريل 2023

قامت وزراة التضامن الاجتماعي باعلان عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 حيث يمكن الحصول علي المعاش من خلال بنك ناصر الاجتماعي او من خلال الطرق المختلفة لمكينات الصرف الالي وذلك من خلال الموعد المعلن عنه من قبل وزراة التشامن الاجتماعي يوم 1 ابريل ويوم 2 ابريل 2023