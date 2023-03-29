مسابقة طائر السعيدة 2023 عبر قناة AlSaeedah TV ورابط الاستعلام عنها

مسابقة طائر السعيدة 2023، يزداد البحث عن رابط مسابقة الطائر السعيدة حيث تعتبر القناة من اهم واشهر المسابقات التي يتابعها عدد كبير من المواطنين حول العالم حيث تعتبر هذة المسابقة من المسابقات الرمضانية التي يتم من خلالها عرض مجموعة كبيرة من الاسئلة الثقافية ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاشتراك في مسابقة الطاشر السعيد ورابط الاستعلام عنها.

مسابقة طائر السعيدة 2023

يتم تقديم مجموعة كبيرة من الاسئلة الثاقفية اليومية بشكل عشوائي وذلك لجميع المواطنين في دولة اليمن العربية وبعد ذلك يتم اختيار المواطن الذي يثوم بالاجابة الصحيحية وذلك من خلال البرنامج الثقافي الذي يعرض عبر القناة السعيدية اليمنية الفضائية.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

يمكن الاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة من خلال بعض الخطوات التالية:

اولاً الدخول الي رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023.

ثانياً ادخال اسم المتسابق الرباعي.

ثالثًادخال الرقم الخاص بالمشترك في المسابقة.

رابعاً ادخال جميع البيانات الخاصة بالمتسابق.

خامساً الضغط بعد ذلك علي خانة الاشتراك.

تردد قناة السعيدة الجديد 2023 الناقلة لمسابقة طائر السعيدة

تردد القناة: 11900.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

لم يتم بث بمسابقة الطائر السعيدة فقط عبر قناة السعيدة الفضائية، ولكن تقوم قناة السعيدة بنقل مجموعة كبيرة من الاعمال الدرامية والبرامج التي تعرض في رمضان 2023 بالاضافة الي البرامج الترفيهية التي تعرض بشكل اجتماعي في دولة اليمن جدير بالذكر ان تعرض القناة بجودة عالية، حيث تقوم بمراعاة مجموعة كبيرة من المعايير والضوابط لدولة اليمن.