موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة وفقاً لقرارات وزارة المالية

موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد زيادة الحد الادني للمرتبات وذلك وفقاً لقرارات وزراة المالية حيث يعتبر زيادة الاجور بحد الادني 1000 جنيهاً في شهر ابريل ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تفاصيل زيادة المرتبات لشهر ابريل 2023.

موعد زيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات بعد الزيادة

يتم زيادة المرتبات لشهر ابريل 2023 وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث جاءت نسبة زيادة المرتبات كالتالي:

يحصل الحاصل علي درجة الدكتوراة لجميع الموطفين في الدولة علي 7000 جنيهاً شهرياً. والحاصلين علي درجة الماجستير في جميع القطاعات الحكومية يحصلون علي 6000 جنيهاً شهرياً.

والعاملين علي الدرجة الساسة في القطاعات الحكومية يحصلون علي 5000 جنيها شهرياً.

والدرجة الثالثة يكون الراتب لهم بعد الزيادة 3500 جنيهاً شهرياً.

موعد صرف زيادة المرتبات

اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط ان يتم صرف زيادة المرتبات لشهر ابريل 2023 اعتبارأً من يوم 13 أبريل 2023 وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين جدير بالذكر ان اعلن ان الحد الادني الاجمالي للزيادات في الدولة واصحاب الكادرات الخاصة ان لم يقل عن 1000 جنيهاً شهرياً اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط ان يتم صرف زيادة المرتبات لشهر ابريل 2023 اعتبارأً من يوم 13 أبريل 2023 وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين جدير بالذكر ان اعلن ان الحد الادني الاجمالي للزيادات في الدولة واصحاب الكادرات الخاصة ان لم يقل عن 1000 جنيهاً شهرياً.