يوستين زيغموند | إحياء ذكرى “يوستين زيغموند”

يوستين زيغموند، يحتفل جوجل بيوستين زيغموندحيث يعتبر من أهم المدافع اليوناينة في القرن الثاني الميلادي بالاضافة الي انه يعتبر من اهم شخصيات الادب المسيحي ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سبب احتفال جوجل بيوستين زيغموند وسيرتة الذاتيه بالتفاصيل.

يوستين زيغموند

يكون يوستين زيغموند من اهم المدافعين في دولة اليونان حيث ولد في مدينة فلافيا نيابوليس وهذة المدينة تعرف باسم مدينة شكيم في دولة فلسطين وكان قد حاول الالتحاق بمدرسة الفيلسوف رواقي وبعد ذلك مدرسة الفيلسوف مشائي ولكن لم يقتنع بهولاء الفلاسفة حيث لم يشرح له الفيلسوف الرواقي اي شخص يتعلق بشخص الله لذلك قام بقيادة الطلاب للعتناق بالمسيحية جدير بالذكر ان كان المسحيون يقابلون الموت ولا يظهرون في مواجهة الموت وهذا الامور هي التي بعثت شعور الخوف في قلوبهم، سبب انه اصبح فيلسوف له نفس فكرية مختلفة هو انه كان يدافع علي الفلسفة الوحيدة الامنة والمفيدة واشتعال الروح المسيحية لجميع الاصدقاء المسيحيين.

استشهاد يوستين زيغموند

استشهد يوستين زيغموند في مدينة روما سنة 166 وذلك خلال عهد مرقس أوريليوس حيث كان سبب استشهادة وهو الهزيمة التي وقعت علي يد الفيلسوف كريسنس وذلك امام الجمهور وقدم الي المحاكمة بتهمة المسحية وقطعت رأسة مع سته اشخاص اخرين.

القوانين الخاصة بمحاكمات المقامة ضد المسيحين