من هو ضحية رامز نيفر أند اليوم .. الحلقة السابعة من برنامج رامز جلال الرمضاني

من هو ضحية رامز نيفر أند اليوم؟.. يريد الكثير أن يتوقع من هو ضحية رامز جلال في برنامجه الرمضاني نيفر أند، ولذلك فقد يمكنك من خلال كافة التفاصيل التي سوف يتم التحدث عنها في المقال، ان تقوم بالتعرف على ضحية رامز جلال اليوم، ومعرفة تفاصيل الحلقة وموعد عرضها على شاشة أم بي سي مصر، تابع المقال للتعرف على الكثير من المعلومات.

من هو ضحية رامز نيفر أند اليوم

قام رامز جلال في برنامجه الرمضاني لعان 2023، بجمع عدد كبير من الفنانين الكبار، وكان من ضمنهم محمد رمضان وأيضا المطرب محمد فؤاد والفنان أحمد السقا والكثير من الفنانين الكبار الأخرين، ولكن في حلقة اليوم وهي قد تكون الحلقة السابعة من البرنامج الرمضاني، فقد يمكنك ان تتوقع من هو ضيف الحلقة، لأنه لن يتم الإعلان عن الضيف حتى الآن، ويمكنك معرفته عن طريق تلك الأسماء التي تتمثل في ضحايا برنامج رامز نيفر أند 2023:

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

موعد عرض برنامج رامز نيفر أند

حصل برنامج نيفر أند للفنان الكبير رامز جلال، وأصبح الآن يمكنك أن تقوم بمشاهدة على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة، 6:00 مساءً على حسب توقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، ومعرفة المقالب المضحكة التي يقوم بها.