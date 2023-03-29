“مش هتصدق” .. ضيف رامز نيفر أند اليوم في الحلقة السابعة .. الأربعاء 29/3/2023

بعد أن زادت التوقعات الكثيرة فقد أصبح يمكنك ان تتعرف على ضيف رامز نيفر أند، اليوم في الحلقة السابعة من البرنامج، حيث يكون برنامج رامز جلال من أكبر وأهم البرامج التليفزيونية التي ينتظرها الكثير من المشاهدين في المنازل على مستوى الوطن العربي بالكامل، ولذلك فقد يمكنك أن تتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات من خلال متابعة المقال، حيث يمكنك أن تتعرف على موعد مشاهدة برنامج رامز نيفر أند على شاشة أم بي سي مصر.

ضيف رامز نيفر أند

من المتوقع اليوم سوف يكون ضيف رامز نيفر أند في الحلقة السابعة، هو فنان مصري أو لاعب كرة قدم شهير أو مطرب، حيث يعتبر برنامج رامز جلال برنامج مشوق للغاية، يقوم فيه بعمل نوعين من المقالب المختلفة، أحدهم الدخول داخل غرفة متحركة، ويشعر الضحية بأنه يوجد زلزال شديد، بينما في المقالب الأخرى فهو يكون عبارة عن تناول الطعام في مكان مرتفع، ويحدث خلل في الكرسي الذي يجلس عليه الضحية، وذلك ما يجعله يشعر بالخوف والقلق والكثير من التوتر، ويمكنك أن تقوم بالتعرف على الضحية من خلال تلك اسماء الضحايا المختلفة والتي تتمثل في التالي: