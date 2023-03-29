تعرف على سعر الدولار فى السوق السوداء وأسعار العملات الأخرى 29 مارس 2023

تم الإعلان اليوم عن طريق البنك المركزي المصري، عن سعر الدولار فى السوق السوداء وأسعار العملات الأخرى وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، ويمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات عن طريق متابعة السطور التالية.

سعر الدولار فى السوق السوداء

أعلنت الأخبار اليوم الموافق 29 من مارس 2023 عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والتي يبدء سعر الدولار عند الشراء إلى 30.75 جنية مصري، بينما في حالة البيع فقد يمكن أن يكون السعر 30.85 جنية مصري، ويمكنك من خلال كافة النقاط التالية ان تقوم بالتعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية:-