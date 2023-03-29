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تعرف على سعر الدولار فى السوق السوداء وأسعار العملات الأخرى 29 مارس 2023
تم الإعلان اليوم عن طريق البنك المركزي المصري، عن سعر الدولار فى السوق السوداء وأسعار العملات الأخرى وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، ويمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات عن طريق متابعة السطور التالية.
سعر الدولار فى السوق السوداء
أعلنت الأخبار اليوم الموافق 29 من مارس 2023 عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والتي يبدء سعر الدولار عند الشراء إلى 30.75 جنية مصري، بينما في حالة البيع فقد يمكن أن يكون السعر 30.85 جنية مصري، ويمكنك من خلال كافة النقاط التالية ان تقوم بالتعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية:-
- تم تسجيل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى سعر 30.75 جنية مصري في حالة الشراء، بينما تم تسجيل سعر العملة عند البيع إلى 30.85 جنية مصري.
- بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر عملة الدولار الأمريكي اليوم الموافق 29 من مارس 2023، على أن يكون سعر العملة عند الشراء إلى 30.75 جنية مصري، في البيع يصل إلى 30.85 جنية مصري.
- حيث تم تسجيل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، فأنه يصل إلى 30.85 جنية مصري عند الشراء ولكن يصل سعره عند البيع فأنه يصل إلى 30.95 جنية مصري.
- بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي سي أي بي، فأنه أعلن عن تسجيل سعر الدولار اليوم على أنه يصل سعر الدولار عند الشراء إلى 30.85 جنية مصري، وفي حالة البيع فقد يمكنك أن تقوم بالحصول عليه بسعر 30.95 جنية مصري.
- بالإضافة إلى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فأنه يصل سعر العملة عند الشراء إلى 30.90 جنية مصري، ولكن عند البيع فأنه يصل إلى 30.95 جنية مصري.