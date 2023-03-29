الصاغة المصرية .. تُعلن عن سعر الذهب اليوم في مصر 29/3/2023

أعلنت محلات الصاغة المصرية اليوم الموافق 29 من مارس 2023، عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي يوجد به استقرار نوعًا ما منذ عدة أيام، منذ أن توقف سعر الدولار الأمريكي عن الزيادة، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال والتعرف على أسعار الذهب في مصر والدول العربية الأخرى كما هو موضح لكم في التالي.

سعر الذهب اليوم في مصر

يمكنك أن طريق النقاط التالية أن تقوم بالتعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، والتعرف على الكثير من التفاصيل الهامة الاخرى والتي تتمثل في التالي:

تم تسجيل سعر الذهب اليوم في مصر على أن يكون سعر الذهب عيار 24، فأنه تم تسجيله على سعر 2422 جنية مصري.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم في مصر، على ان سوف يكون سعر عيار الذهب 21 فأنه يصل إلى 2120 جنية مصري.

بالإضافة إلى الكثير من الأسعار التي تم سردها، فقد تم تسجيل سعر الذهب اليوم في مصر على أن يكون سعره لجرام الذهب عيار 18 في مصر، يصل إلى 1817 جنية مصري.

بالإضافة إلى تلك الأسعار فقد أعلنت الصاغة عن سعر الأوقية الذهبية، على أن يكون سعرها يصل حتى 1873 دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023.

أسباب ارتفاع الذهب في مصر

زادت الشائعات والأقاويل بشأن ارتفاع سعر الذهب في مصر، ولكن السبب الحقيقي الذي جعل الذهب يزداد بشكل كبير هو نتيجة ارتفاع سعر الدولار بنسبة 40% عن السعر السابق له.