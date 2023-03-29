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سعر الدولار اليوم في مصر وفقًا لتاريخ الأربعاء 29 من مارس 2023
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق الأربعاء 29 من مارس 2023، فقد أعلن عن سعر الدولار اليوم في مصر، ويمكنك أن تتعرف على سعر الدولار أيضا في البنوك الأخرى كما أعلن عنه البنك المركزي المصري، والتعرف على سعر الدولار في السوق السوداء من خلال التفاصيل التالية.
سعر الدولار اليوم
أعلنت البنك المركزي المصري اليوم الموافق 29 من مارس 2023 الموافق يوم الأربعاء، عن سعر الدولار اليوم والذي يكون سعره حوالي 30.85 جنية مصري عند الشراء ولكن عند البيع فقد تم تسجيله إلى 30.75 جنية مصري، حيث تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء، فقد يكون سعره حوالي 31 جنية مصري عند البيع وعند الشراء يكون السعر 30.95 جنية مصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 29 من مارس 2023، عن سعر الدولار في البنوك المصرية، ويمكنك أن تطلع على تلك الأسعار من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم:
- تم تسجيل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري على أنه يكون سعره عند الشراء، 30.75جنية مصري ولكن عند البيع فأنه قد تم تسجيله إلى 30.85 جنية مصري.
- بالإضافة إلى ذلك فقد تم الإعلان اليوم عن سعر الدولار في بنك مصر، على أنه يكون السعر كما هو معٌلن عنه في البنك الأهلي، أي يكون عند الشراء 30.75 وعند البيع 30.85 جنية مصري.
- حيث تم تسجيله في بنك الإسكندرية اليوم الموافق 29 من مارس 2023، فأنه يكون سعره العملة عند الشراء 30.85 ولكن عند البيع يكون 30.95 جنية مصري.
- سعر الدولار في مصرف ابو ظبي يصل إلى 30.90جنية مصري عند الشراء وعند البيع يكون 30.95 جنية مصري.