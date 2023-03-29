سعر الدولار اليوم في مصر وفقًا لتاريخ الأربعاء 29 من مارس 2023

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق الأربعاء 29 من مارس 2023، فقد أعلن عن سعر الدولار اليوم في مصر، ويمكنك أن تتعرف على سعر الدولار أيضا في البنوك الأخرى كما أعلن عنه البنك المركزي المصري، والتعرف على سعر الدولار في السوق السوداء من خلال التفاصيل التالية.

سعر الدولار اليوم

أعلنت البنك المركزي المصري اليوم الموافق 29 من مارس 2023 الموافق يوم الأربعاء، عن سعر الدولار اليوم والذي يكون سعره حوالي 30.85 جنية مصري عند الشراء ولكن عند البيع فقد تم تسجيله إلى 30.75 جنية مصري، حيث تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء، فقد يكون سعره حوالي 31 جنية مصري عند البيع وعند الشراء يكون السعر 30.95 جنية مصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 29 من مارس 2023، عن سعر الدولار في البنوك المصرية، ويمكنك أن تطلع على تلك الأسعار من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم: