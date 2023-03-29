مواعيد عرض مسلسل رمضان كريم الحلقة 7 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل علي النايل سات

مواعيد عرض مسلسل رمضان كريم الحلقة 7، يزداد البحث من خلال مجموعة كبيرة من الجماهير ومتابعين مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني عن موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل رمضان كريم وذلك بعد ظهر الفنانين في المسلسل تحت تأثير المخدرات بعد ان أكلو من الفول، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد عرض الحلقة السابعة اليوم.

مواعيد عرض مسلسل رمضان كريم الحلقة 7

يعرض مسلسل رمضان كريم الحلقة السابعة الجزء الثاني في تمام الساعة السابعة الا ثلث مساءً علي قناة النهار دراما وبعد ذلك يعاد في تمام الساعة الثامنة مساءً ايضاً علي قناة النهار، ويعرض ايَ مسلسل رمضان كريم عبر قناة صدي البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحاً والساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي.

تردد قناة النهار الناقلة لمسلسل رمضان كريم الحلقة السابعة

حتي تتمكن من متابعة مسلسل رمضان كريم الحلقة السابعة الجزء الثاني يمكن ضبط القناة لمتابعة احداث المسلسل من خلال:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11785.

الاستقطاب: عموددي.

معامل تصحيح الخطأ:4\3.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة صدي البلد الناقلة لمسلسل رمضان كريم الحلقة السابعة

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11823 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ابطال مسلسل رمضان كريم الحللقة السابعة الجزء الثاني

يكون من ابطال مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، القفنان سيد رجب – بيومي فؤاد – سلوى عثمان – صبري فواز – محمد لطفي – أحمد صيام – نجلاء بدر – نهى صالح – كريم الأبنودي – كريم عفيفي – رانيا فتح الله – شريف حسني – دينا محسن “ويزو” -برلنتي فؤاد – إنعام سالوسة- سلوى خطاب، جدير بالذكر ان يكون المسلسل من تأليف أحمد عبد الله، وانتاج أحممد السبكي، ويكون من اخراج سامح عبد العزيز.