إلحق اشتري.. تراجع غير مسبوق في اسعار الدواجن اليوم – الأربعاء 29 مارس 2023

أعلنت بورصة الدواجن المصرية اليوم الموافق 29 من مارس 2023، عن اسعار الدواجن اليوم في مصري، وأعلنت بأنه يوجد تراجع غير مسبوق في سعر الدواجن أي بإمكانك اليوم أن تقوم بالإلحاق والشراء على الفور الكميات التي تريدها، قبل أن يزيد السعر بشكل كبير، ومن أجل ان تقوم بالتعرف على تلك الأسعار يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل.

اسعار الدواجن اليوم

تم تسجيل سعر الدواجن اليوم الموافق 29 من مارس 2023، يصل سعر الكيلو في المزارع إلى حوالي 60 جنية مصري ويصل سعرها إلى المستهلك حوالي 69 جنية مصري، بالإضافة إلى ذلك فقد فقد يكون سعر فراخ الأمهات تم تسجيلها على أن يكون سعرها 56 جنية مصري، بينما يصل سعر المستهلك إلى 66 جنية مصري في الأسواق الشعبية.

أسعار البانية اليوم 29 من مارس 2023

تراجع سعر البانية في الأسواق المصرية، على أن تكون في المحلات التجارية ليباع في تلك الأسواق، يترواح ما بين سعر 165 جنية مصري حتى 170 جنية مصري، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر كيلو الشيش طاووق إلى سعر 170 جنية مصري.

أسعار الوراك اليوم الأربعاء 29 مارس 2023

بينما يكون سعر كيلو الأوراك على أنها تبدأ بسعر 69 جنية مصري، ووصل الآن سعر الأجنحة الفراخ حتى يكون سعرها في المحلات تصل إلى 59 جنية مصري، ومن المتوقع بأنه سوف يتم انخفاض سعر الأجنحة بشكل أكثر من هذا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في مصر

تم تسجيل سعر الفراخ البلدي اليوم في المزراع على أنها تصل إلى 111 جنية مصري، ويباع سعر الكيلو إلى المستهلك على أن تصل إلى 120 جنية مصري.