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الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444 من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، يزداد البحث حول خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية برقم الهوية حيث اتأحت وزارة الموارد البشرية امكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال رقم الهوية وذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال رقم الهوية بالاضافة الي الشروط التي يجب توافرها وذلك للحصول علي الضمان الاجتماعي.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وجاءت هذة الخطوات كالتالي:
- اولاً الدخول علي منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
- ثانياً قم بتسجيل الدخول في هذة المنصة وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية بالاضافة الي كلمة المرور الخاصة بك.
- ثالثاً كتابة جميع بياناتك عبر منصة ابشر.
- رابعاً اختيار برنامج الدعمز بعد ذلك الضغط علي خانة اجراء وذلك ليتم الكشف عن حالة الطلب.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 هجريا
هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر وذلك للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 هجرياً، وجاءت هذة الشروط كالتالي:
- ان يكون المتقدم للضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ويكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
- اذا كانت مراة هي المتقدمة للضمان الاجتماعي فيجب ان تكون متزوجة من سعودي وكذلك الارملة والمطلقة.
- يجب ان يكون المتقدم للضمان الاجتماعي ييقيم في احد المنازل الايواء الحكومية.
- يجب ان يكون المتقدم للضمان الاجتماعي ان يملك اي عقارات ببمالغ كبيرة.
- يجب ان يكون للمتقدم للضمان الاجتماعي دخل مستقل به للا يقل عن 1100 ريال سعودي و 550 ريال سعودي لكل فرد من الاسرة.
- يجب الالتزام بمتطلبات الوزارة وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للابناء الشخص المتقدم للضمان الاجتماعي.