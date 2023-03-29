موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في المدارس والجامعات وفقاً للجدول الزمني لوزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل بالاضافة الي الهشادة الاعدادية حيث اصدرت الوزارة بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها لخضوع للامتحانات بداية من يوم 6 مايو 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد امتحانات الفصل الدراسي الجديد المعلن عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعلان عن تكذيبها لم تم نشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو حول تغير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 حيث تعقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وبعد ذلك يتم عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وبعد ذلك يتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، ثم في النهاية يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 ، جدير بالذكر ان اكد الدكتور رضا حجازي ان سوف يتم عقد امتحانات في الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2023 وذلك لجميع الطلاب الذين استلموا الاجهزة التابلت والمدارس المتصلة بالانترنت الكترونياً

موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023

اعلن وزير التعليم العالي من خلال المجلس الاعلي للجامعات الحكومية بقيادة الدكتور محمد ايمن عاشور ان من المفترض ان يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات في شهر يونيو وشهر يوليو القادمين وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي اعلن عنها المجلس الاعلي للجامعات مؤكداً ان يجب علي كل كلية الالتزام بجميع المقررات والمناهج الدراسية مؤكداً ان لا يوجد تعديل او يوجد حذف في المقررات الدراسية للمناهج.