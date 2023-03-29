أسعار الحديد والأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
أخبار مصر

مفاجأة غير متوقعة .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم 29 مارس 2023

جهاد حسينمنذ 12 ساعة
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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم بتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، على أن يكون متواجد مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، ويمكنك من خلال المقال أن تتعرف على أسعار مواد البناء التي تم تسجيلها اليوم، ومعرفة تلك الكثير من المعلومات الهامة عن طريق السطور التي بداخل المقال.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تم تسجيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم بتاريخ الأربعاء الموافق 29 من مارس 2023، على أن يكون سعر الطن الواحد الاستثماري يصل حتى 34287 جنية مصري، ويمكن أن يحصل حتى 40 ألفجنية مصري والتي يختلف على حسب نسبة المشال  وأيضا الكثير من العوامل الأخرى التي تزيد من سعر الأسمنت والحديد.

أسعار الحديد اليوم في مصر

بالنسبة لأسعار الحديد اليوم في جمهورية مصر العربية، فقد أصبح السعر يصل إلى 40 ألف جنية مصري للطن الواحد، حيث تم تسجيله اليوم بتاريخ الأربعاء الموافق 29 من مارس 2023، بسعر يصل إلى 43 ألف جنية في مدينة أسوان، ويكون متسوط سعر كل من الحديد والأسمن معًا إلى 38.216 جنية مصري، ويمكنه أن يصل حتى 40 ألف جنية في بعض المحافظات المصرية.

سعر حديد عز اليوم

بالنسبة لسعر حديد عز اليوم في جمهورية مصر العربية، بتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، فقد كان سعر قيمة الزيادة خلال شهر يناير الماضي، فقد كان 3535 جنية مصري للطن الواحد، ولكن الحديد زاد بشكل مبالغ به تمامًا، حيث تم تسجله اليوم على أن يصل سعر الطن الواحد للحديد إلى حوالي 40 الف جنية  مصري، وكانت تلك الأسعار وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار التي قد تكون تابعة لمجلس الوزراء المصري.

جهاد حسينمنذ 12 ساعة
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