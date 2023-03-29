بدأ بعض الأشخاص يتساءلون عن رابط دخول موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023 في الفترة الزمنية الأخيرة، حيث تُعتبر منصة مظلتي جزءًا من هيئة حماية المجتمع في العراق، وهناك قائمة بأسماء المستحقين للدفع عام 2023 على منصة مظلتي، كما أن وزارة العمل في العراق قامت بإضافة أسماء المستفيدين إلى ملف PDF، لضمان دقَّة استحقاقاتهم، يتم إنفاق الدعم والأموال النقدية على الأسر العراقية المحتاجة بشكل أكبر.

رابط دخول موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023

أُدرجَت أسماء المحتاجين على منصة مظلتي من قِبَلِ وزارة، حيث دعت الوزارة مؤخرًا المستفيدين لتحديث بياناتهم، كالعمر والعنوان، عبر الموقع، يُمكِنك الآن الاطلاع على أسماء المقبولين بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي، وأوضحَتْ الوزارة كذلك كيفية التسجيل على ذات الموقع باستخدام المنصات، سنقوم بتوضيح طريقة التسجيل على مظلتي كما يلي

في البداية تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي.

من ثم، يتعين عليك اختيار كلمة “البحث في النظام” من خيارات القائمة.

ثم، يتعين عليك كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

سيتم عرض صفحة جديدة حيث يجب البحث عن أسماء المستفيدين.

شروط الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يتعين توافرها حتى يحق للفرد الحصول على الرعاية الاجتماعية. من بين هذه الشروط، التالية

يجب أن يكون الفرد الذي سيستفيد من هذا عراقي الجنسية في المقام الأول.

أن يستكمل التسجيل في إدارة الشؤون الاجتماعية، أو بالفعل قد أنهى عملية التسجيل سابقًا.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

يجب أن يكون عمر المتقدم الأدنى 18 عامًا، ولا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لعمره 60 عامًا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الأيام السابقة، أعلنت الوزارة عن قائمة من يستفيدون من منصة “مظلتي”، وأبرزت أنه تم تجميع أسماء المستفيدين في ملف PDF، حيث بلغ عددهم 343954 شخصًا من ضمن 600000 طلب تقدَّم بها الأفراد، وتعمل الوزارة دائمًا على تقديم هذه الخدمات للعائلات التي تحتاجها بشكلٍ كبير، لا يوجد فقط أزمة إنسانية طاحنة بل يواجه العراق الكثير من المشاكل السياسية والأمنية، حيث أصبح العراق مسرحًا للصراعات والحروب، تشير التقارير إلى أن عدد كبير من المدنيين يتضررون ويتأثرون بالصراعات المستمرة في العديد من المناطق.