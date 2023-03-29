يترقب جمهور مسلسل “المؤسس عثمان” الآن الحلقة 120، بدافع خبر تأجيل تلك الحلقة المتداول الذي نفاه القناة بشدّة، وفي هذه الحلقة، نشهد موافقة عثمان على عرض نايمان ووجود أحداث حاسمة أخرى، واليوم نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 120 مترجمة كاملة، إضافة إلى موعد العرض والقنوات الناقلة، تابعونا.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان 120 مترجمة كاملة

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة والمترجمة للعربية من مسلسل المؤسس عثمان على هذا الرابط، ويتوقع بثّها بالأربعاء على موقع قصة عشق دون تأجيلات كما تداولته بعض الشائعات، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الوصول إلى رابط المسلسل التركي المعروف باسم “المؤسس عثمان 120” على موقع برستيج، وتبدأ قصة المسلسل بعد سرقة أورهان ختم نايمان، وأثار هذا الأمر غضب تالاي لفشله في حماية الختم كذلك، نشاهد قبول عثمان لعرض نايمان في قيادة جنوده.

موعد عرض الحلقة 120 مسلسل المؤسس عثمان مترجمة

يتم عرض الحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان في الأربعاء بتاريخ جديد، وهو كل يوم الأربعاء، في الساعة 8 مساءً حسب التوقيت المصري، وفي تمام الساعة 9 مساءً حسب التوقيت السعودي، وذلك على قناة ATV التركية.

تتم عرض الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على قنوات مختلفة بما في ذلك اليرموك الأردنية والفجر الجزائرية بالإضافة إلى قناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 120 مترجمة كاملة

تقدم هذه المحطات التلفزيونية بث حلقات مسلسل المؤسس عثمان. تشمل هذه القنوات قناة ATV التركية، وقناة اليرموك الأردنية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة قطر، وقناة مصر أم الدنيا. يتم نقل حلقات المسلسل من خلال الترددات التالية

تردد قناة ATV التركية

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11316.

قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12034.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 120 مترجمة كاملة، بالإضافة إلى الوقت والقنوات التي سيتم عرضها فيها، نتمنى أن يكون هذا المقال قد وصل إلى المعرفة المطلوبة.