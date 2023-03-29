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تعرف على امساكية رمضان في مصر ومواعيد الإفطار بالتحديد
مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على امساكية رمضان في مصر، والتعرف على مواعيد الإفطار ومواعيد الصلوات بالكامل، عن طريق متابعة المقال كما هو موضح لكم.
امساكية رمضان في مصر
تعرف على امساكية رمضان في جمهورية مصر العربية، وتوقيات كل من مواعيد الصلاة بدء من الفجر حتى صلاة العشاء:-
- الأربعاء 7 رمضان- 29 مارس، 2023 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:19 م 07:49 م
- الخميس 8 رمضان- 30 مارس، 2023 04:29 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م
- الجمعة 9 رمضان- 31 مارس، 2023 04:28 ص 05:53 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م
- السبت 10 رمضان- 01 أبريل، 2023 04:26 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م
- الأحد 11 رمضان- 02 أبريل، 2023 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م
- الأثنين 12 رمضان- 03 أبريل، 2023 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م
- الثلاثاء 13 رمضان- 04 أبريل، 2023 04:22 ص 05:48 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م
- الأربعاء 14 رمضان- 05 أبريل، 2023 04:21 ص 05:47 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م
- الخميس 15 رمضان- 06 أبريل، 2023 04:19 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م
- الجمعة 16 رمضان- 07 أبريل، 2023 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م
- السبت 17 رمضان- 08 أبريل، 2023 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م
- الأحد 18 رمضان- 09 أبريل، 2023 04:15 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م
- الأثنين 19 رمضان- 10 أبريل، 2023 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م
- الثلاثاء 20 رمضان- 11 أبريل، 2023 04:13 ص 05:40 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م
- الأربعاء 21 رمضان- 12 أبريل، 2023 04:11 ص 05:39 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م
- الخميس 22 رمضان- 13 أبريل، 2023 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م
- الجمعة 23 رمضان- 14 أبريل، 2023 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م
- السبت 24 رمضان- 15 أبريل، 2023 04:07 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م
- الأحد 25 رمضان- 16 أبريل، 2023 04:06 ص 05:35 ص 12:02 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م
- الأثنين 26 رمضان- 17 أبريل، 2023 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م
- الثلاثاء 27 رمضان- 18 أبريل، 2023 04:03 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م
- الأربعاء 28 رمضان- 19 أبريل، 2023 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م
- الخميس 29 رمضان- 20 أبريل، 2023 04:01 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م
- الجمعة 30 رمضان- 21 أبريل، 2023 04:00 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م