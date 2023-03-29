لمعرفة مواعيد الإفطار.. إليك امساكية رمضان في الجزائر 2023

يريد الكثير أن يعلم ما هي امساكية رمضان في الجزائر 2023، حيث يمكنك من خلالها أن تقوم بالتعرف على مواعيد الصلاة ومواعيد الإفطار لشهر رمضان المبارك بالكامل، ويمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل من خلال المقال كما هو موضح لكم.

امساكية رمضان في الجزائر 2023

إليك إمساكية رمضان في دولة الجزائر، يمكنك من خلالها أن تقوم بالتعرف على مواعيد الصلاة بدء من صلاة الظهر، حتى صلاة العشاء والتروايح، ويمكنك من خلال الصور المرفقة في الأسفل، أن تقوم بالتعرف على المواعيد بشكل صحيح:

بالإضافة إلى ذلك فقد يكون رمضان في دولة الجزائر الحبيبة في هذا العام 2023، سوف يكون عدد ساسعات الصيام المتوسطة تصل حتى 15 ساعة و45 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد يكون أول أيام أذان المغرب في شهر رمضان الكريم سوف يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 7:13 مساءً، بالإضافة إلى نهاية شهر رمضان المبارك فانه سوف يكون في تمام الساعة 7:3 مساءً.

أول أيام عيد الفطر في الجزائر

ينتظر الكثير من المواطنين أيام عيد الفطر المبارك في دولة الجزائر، وعلى الرغم من حزننا الشديد على شهر رمضان وانتهائه ولكن الله يكافئنا في النهاية بثلاث أيام من السعادة والفرحة والخير الكثير في كافة الدول المختلفة ومنهم ضمن دولة الجزائر، بالإضافة إلى ذلك فقد يكون موعد عيد الفطر في الجزائر سوف يكون في يوم 21 من أبريل 2023 المقبل، وكل عام وأنتم بخير.