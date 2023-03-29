بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يفضل المشاهدون متابعة القنوات الشاملة التي تعرض محتوى متنوع، ويعد تردد قناة دي إم سي DMC 2023 على نايل سات هو الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل، تسعى القناة دائمًا لتقديم محتوى متنوع ومختلف سواء من البرامج أو المسلسلات، ويكثر ذلك خلال شهر رمضان، مما جعلها من بين القنوات الفضائية الأكثر شعبية. ويُحبّ المشاهدون متابعتها بشكل يومي بسبب هذا التنوع.

تردد قناة دي إم سي DMC 2023 على نايل سات

تمتلك شركة خدمات الوسائط المتحدة مجموعة DMC للاستخدام العام والدراما، وتهدف القناة الرئيسية أو العامة إلى تقديم محتوى شامل يشمل المسلسلات الحصرية والبرامج الحوارية والبرامج الترفيهية، بالإضافة إلى برامج التثقيف والاجتماعية، يُمكن مشاهدتها بجودة عالية والتمتعُ بِما تقدِّمُه مِن خلال ضَبْط أجهزة الاستقبال على ترددها الخاص بعدَّة تحديثٍ من قِبل إدارة القناة، مستخدمين آخر التطوُّرات التكنولوجيَّة في عالم الإذاعة لتقديم خِدْمات أفضل، يوجد فائدة كبيرة من الحصول على جودة عالية وعدم انقطاع في الخدمة وبالتالي، يتم تزويد بيانات تردد القناة المتعلقة بالاستقبال عبر قمر الصناعي “نايل سات”.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 12092.

تردد قناة DMC Drama

تتملك إدارة القناة اثنين من الترددات، الأول خاص بالقناة الرئيسية والثاني خاص بقناة الدراما. يمكنك استقبال تردد قناة DMC Drama للاستمتاع بأفضل وأكبر الأعمال الفنية عبر بيانات التردد المخصص لهذه القناة، وهو كالتالي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

تردد القناة: 11449.

القمر الصناعي: النايل سات.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة دي إم سي DMC 2023 على نايل سات، ونوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال، كالتالي