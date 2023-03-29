تتضمن قناة سما دبي باقة متنوعة وشاملة من البرامج التلفزيونية الناجحة التي تتمتع بجماهيرية عريضة، وتشمل أيضًا البرامج الإنسانية والترفيهية التي لاقت إعجابًا كبيرًا من قِبَل المشاهدين العرب، زادت شعبية القناة بشكل مستمر لأنها توفر البرامج والمسلسلات بشكل حصري خلال شهر رمضان، ما يجعله صعب الحصول عليه من مصادر أخرى، وتحرص القناة أيضًا على التنوع في محتواها لجذب فئات كثيرة من المشاهدين، نتناول معكم اليوم تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات، تابعونا.

تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات

يمكنكم مشاهدة البرامج الحصرية الفريدة خلال شهر رمضان الكريم على قناة سما دبي الجديدة على مدار 24 ساعة، لتلقي التردد، يجب إضافة بيانات قناة سما دبي الجديدة من خلال التثبيت اليدوي في قائمة جهاز استقبالك، وذلك عبر الضغط على زر “القائمة”. توفير التشفير بجودة عالية ومجانًا.

تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة : 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة سما دبي.

تردد قناة سما دبي الجديد على عرب سات

جودة بث القناة: SD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: (V)

تردد القناة: 12130.

مميزات قناة سما دبي

قدمنا لكم تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات، نوضح لكم مميزات قناة سما دبي حيث تتميز بمميزات مثيرة وممتعة منها