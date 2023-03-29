تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات
تردد قناة سما دبي
تتضمن قناة سما دبي باقة متنوعة وشاملة من البرامج التلفزيونية الناجحة التي تتمتع بجماهيرية عريضة، وتشمل أيضًا البرامج الإنسانية والترفيهية التي لاقت إعجابًا كبيرًا من قِبَل المشاهدين العرب، زادت شعبية القناة بشكل مستمر لأنها توفر البرامج والمسلسلات بشكل حصري خلال شهر رمضان، ما يجعله صعب الحصول عليه من مصادر أخرى، وتحرص القناة أيضًا على التنوع في محتواها لجذب فئات كثيرة من المشاهدين، نتناول معكم اليوم تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات، تابعونا.
تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات
يمكنكم مشاهدة البرامج الحصرية الفريدة خلال شهر رمضان الكريم على قناة سما دبي الجديدة على مدار 24 ساعة، لتلقي التردد، يجب إضافة بيانات قناة سما دبي الجديدة من خلال التثبيت اليدوي في قائمة جهاز استقبالك، وذلك عبر الضغط على زر “القائمة”. توفير التشفير بجودة عالية ومجانًا.
تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4.
- الاستقطاب: رأسي.
- تردد القناة : 11785.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة سما دبي.
تردد قناة سما دبي الجديد على عرب سات
- جودة بث القناة: SD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الاستقطاب: (V)
- تردد القناة: 12130.
مميزات قناة سما دبي
قدمنا لكم تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات وعربسات، نوضح لكم مميزات قناة سما دبي حيث تتميز بمميزات مثيرة وممتعة منها
- تعتمد القناة في المقام الأول على توفير إعلام مميز وشامل وحديث وذات هدف واضح في نفس الوقت.
- يتم تزويد الشاشة بمحتوى يتناسب مع المشاهدين العربية في جميع بلادهم ويتم احترام التقاليد والدين الإسلامي. تستخدم طرق شاملة لتغطية المجالات المختلفة من الفن والترفيه والأخبار.
- يُحرص القناة دائمًا على نشر ثقافة الإمارات العربية وإبرازها، حيث يطرحون أفلام وثائقية بجودة عالية تؤكد على مكانة هذه الدولة، إلى جانب برامج واقعية تتميّز بالمعايير العالمية التي تتناسب مع المبادئ الإعلامية المشهورة في دولتنا.
- يتم بث المحتوى على القناة طوال اليوم بنوعية ممتازة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية مع تطبيق أفضل أنظمة البث. كما يجري التواصل المستمر مع جمهور القناة من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.