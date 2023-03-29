تعرف على سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري بتاريخ اليوم 29 مارس 2023

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري، وذلك وفقًا لتاريخ يوم الأربعاء الموافق 29 من مارس 2023، حيث يمكنك أن تتعرف على سعر الليرة السورية مقابل الجنية والتعرف على العملات الأخرى عن طريق متابعة المقال بشكل كامل، كما هو موضح لكم في السطور التالية.

سعر الليرة السورية

تم الإعلان اليوم الموافق الأربعاء 29 من مارس 2023، عن سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصرية، على أن يكون سعر الليرة السورية الواحدة تساوي 0.012 جنية مصري، مع العلم بأن سعر الجنية صامد تمامًا أمام الليرة السورية، وكان ذلك وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تم تسجيل اليوم سعر الدولار مقابل الجنية المصري في الكثير من البنوك المصرية المختلفة، مع العلم بأنه قد تم تسجيله وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023 من خلال البنك المركزي المصري، ويمكنك أن تتعرف على تلك الأسعار من خلال النقاط التالية: