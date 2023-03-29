ينتظر عشاق ومعجبو رامز جلال بفارغ الصبر عرض الحلقة السابعة من برنامج “نيفر اند” اليوم، فهي تتضمن صراعات وأحداث ومغامرات جديدة تخوضها شخصية رامز جلال، إنها واحدة من أفضل البرامج التي يتم بثها على MBC مصر، وذلك فور سماع أذان المغرب بشكل مباشر، نجح رامز جلال في جذب شعبية كبيرة من المواطنين في الدول العربية وخارجها، سيتم الإعلان عن ضحية رامز نيفر اند الحلقة 7 السابعة رمضان 2023 خلال دقائق قليلة فقط، لذا تابعونا.

ضحية رامز نيفر اند الحلقة 7 السابعة رمضان 2023

برنامج رامز نيفر اند : برنامج مقالب يدعمه النجم الشهير رامز جلال، ويتم عرضه على قناة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان المبارك، نشر رامز جلال منشورًا على صفحته الخاصة عبر فيسبوك، وذكر فيه هوية ضيف حلقة جديده التي ستعرض اليوم، وقد تعاون رامز جلال مع شبكة قنوات إم بي سي مصر لإطلاق هذا البرنامج المأثور عبر الأسماء الترويجية، وصل الضيف قبل نصف ساعة من بدء البرنامج.

من هم ضيوف رامز جلال في رمضان 2023

إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري.

أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك المصري.

إمام عاشور لاعب ميتييلاند الدنماركي ومنتخب مصر.

رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق.

مصطفى يونس نجم الأهلي السابق.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري.

محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري.

ضيف رامز جلال الحلقة 7 السابعة رمضان 2023

تم عرض الحلقة السابعة من برنامج رامز نيفر اند في تمام الساعة :-

السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة MBC مصر

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 12015.

القمر الصناعي النايل سات.

ضحية رامز جلال الحلقة 7 اليوم

يأتي رامز جلال إلينا بفكرة جديدة وفريدة من نوعها، ولا يمكن توقعها بأي شكل. يجمع رامز والضحية في غسالة مثيرة للصدمة، حيث يتفاعلان مع بعضهم البعض. كذلك، هناك فكرة جديدة أخرى هي “المطعم الطائر”، حيث يظهر رامز نفسه للضيف مباشرة.