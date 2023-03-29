pdf رابط دخول منصة مظلتي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة من موقع وزارة العمل

رابط دخول منصة مظلتي، يتزايد البحث حول رابط دخول منصة مظلتي بعدما أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن بدء صرف الرعاية الاجتماعية خلال ساعات لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، وخلال بيان رسمي أوضحت الوزارة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، مشيرة إلى أنه تم توزيع المرتبات المستحقة على 300 مصرف، ويمكن الآن لكافة المتقدمين الدخول إلى منصة مظلتي لمعرفة هل كانوا من المشمولين أم لا، وناشدت الوزارة السادة المشمولين بضرورة التوجه إلى أي مصرف للحصول على قيمة الرعاية قبل أن تسترد.

رابط دخول منصة مظلتي

ونقدم لكم الآن رابط دخول منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي.

قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

اضغط على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

اضغط على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الأيقونة الخاصة بالتحميل ليتم تنزيل الكشف بالكامل على جهازك.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أنها قامت بفحص كافة الطلبات المقدمة لمعرفة مدى توافر الشروط بها، وعليه فقد تم قبول 250 ألف طلب من أصل 600 طلب، وكان قد تم استقبال تلك الطلبات عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، موضحة أنه تم قبول الكثير من الطلبات تلك المرة نظرا لأن تلك الوجبة الأخيرة بالبرنامج، وبمجرد توزيع الوجبة التاسعة سيتم التجهيز لوجبات جديدة، كاشفة أن الرعاية الاجتماعية بمثابة دعم مالي للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع مؤخرا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يتراوح العمر من 18 وحتى 60 عام.

لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص.

يكون مسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

من خلال الدخول إلى منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بسهولة من خلال تسجيل دخول على الموقع الرسمي.