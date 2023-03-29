أعلنت وزارة المالية المصرية بأنّها ستبدأ صرف معاشات شهر أبريل عام 2023 في الوقت الذي يقترب من نهاية شهر مارس 2023، وذلك بناءً على استفسارات أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة 15%، حيث سيتم صرف المعاشات بهذا التاريخ بزيادة جديدة تمَّ إقرارُهَا من قِبَلِ الرئيس عبد الفتَّاح السِّيْسِي رئيسٌ للجُمْهُورِيَّةِ.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الجديدة 15%

من المتفق عليه أن يتم التصرف في معاشات شهر أبريل اعتبارًا من بداية يوم السبت المقبل الذي يصادف 1 أبريل 2023، والذي يوافق 11 رمضان 1444. سيتم زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15٪ وفقًا لتوجيهات الرئاسة في إطار الحزمة الاجتماعية لرفع مستوى الدخل بشكل خاص للمتقاعدين.



صرف المعاشات القادمة

تم صرف معاشات يومي السبت والأحد الموافقين 1 و 2 من أبريل للجماعة التي لا تتجاوز رواتبها ألف جنيه. ستقوم بتوزيع معاشات يومي الإثنين والثلاثاء الموافق للثالث و الرابع من أبريل لعدد الأشخاص الذين يتلقون ما بين 1000 و2000 جنيه. سيتم توزيع معاشات يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الأول من شهر أبريل على المستفيدين من فئة ما بين 2000 و 3000 جنيه.



أماكن دفع المعاشات لشهر أبريل 2023