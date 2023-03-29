يتوقع كل محبي الدراما التركية بشوق وانتظار عرض الحلقة 120 من الموسم الرابع لمسلسل قيامة عثمان، خاصة بعد صدور الإعلان الترويجي لهذه الحلقة المثيرة من مسلسل “المؤسس عثمان”، يعد العمل التركي هذا من أشهر الأعمال التي تتابع في الوطن العربي وحول العالم، وقد حقق نسب مشاهدة كبيرة جداً، وأصبح الكثيرون يترقبون بفارغ الصبر موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 120 والقنوات الناقلة كل أسبوع ومتابعة حلقة جديدة يتم عرضها يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية.

قيامة عثمان

في الآونة الأخيرة، حققت الدراما التركية نجاحًا كبيرًا في جذب متابعين من جميع أنحاء الوطن العربي بفضل إبداعها المتميز في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل قيامة أرطغرل الذي يشكِّل رمزًا لهذه الدراما ومثيلًا لها، إضافة إلى مسلسل المؤسِّس عثمان والذي يُعَد تكميلًا لحكاية تولِّد امبراطورية عثمانية.

المؤسس عثمان الحلقة 120

تضمّن المسلسل “قيامة أرطغرل” سيرة ذاتية للزعيم أرطغرل بن سليمان شاه وزعيم قبيلة القايي، وبعدها تم إصدار مسلسل “المؤسس عثمان”، يحاول الابن الأصغر لأرطغرل والمؤسس الأساس للدولة العثمانية، في ذلك الوقت حيث يحكم ويواجه كثيرًا من المعارضين، أن يرفع من مستوى الدولة بشكل عام ويقاوم تلك المعارضات بشجاعة.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 120