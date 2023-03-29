قناة الحياة الحمراء أو الزرقاء هي إحدى القنوات التي نالت إعجاب الجماهير بسبب اعتمادها على محتوى فريد وذو غرض، فيصل إلي قلوب عدد كبير من المشاهدين، زادت نسبة المشاهدة للقنوات في شهر رمضان المبارك، حيث يود كثيرون متابعة مسلسلات الشهر. ولذا يطمح الأفراد لمعرفة تردد قناة الحياة الحمراء والزرقاء 2023 الجديد بعد التعديل لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضانعلى تردد نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الحياة الحمراء والزرقاء 2023 الجديد بعد التعديل لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضان

تهدف القنوات إلى إرساء جميع المبادئ والقيم الإيجابية المتنوعة في جميع المجتمعات، وذلك من خلال تسليط الضوء على المسائل التي تشغل الرأي العام، كما تأمل هذه القنوات أن تكون خيارًا مناسبًا لجمهورها وذلك بفضل جهودها المواظبة والتحريرية لهذا، يُعد بث قناة “الحياة الحمراء” ذات انتشار مستدام، تتوافر خدمة التلفزيون عبر الأقمار الصناعية “نايل سات” و “عرب سات” في مدينة الزرقاء.

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات

الجودة:SD

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

التردد: 12206

تردد قناة الحياة الحمراء على عرب سات

الجودة:SD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11564.

تردد قناة الحياة الزرقاء على نايل سات

الجودة : SD.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة: 12206.

تردد قناة الحياة الزرقاء على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي .

التردد: 12206.

مسلسلات رمضان على قنوات الحياة

يرغب كثيرون من المشاهدين في البحث عن مسلسلات رمضان لمتابعتها، وظهرت مسلسلات رمضان على القنوات التالية

مسلسل رسالة الإمام وكان من بطولة خالد النبوي.

مسلسل كرتون يحي وكنوز.

مسلسل الصفارة.

مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل ستهم.

برنامج رامز جلال نيفر أند.

مسلسل سره الباتع.

مسلسل جميلة.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة الحياة الحمراء والزرقاء 2023 الجديد بعد التعديل لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضان، حصلت قنوات الحياة على مجموعة كبيرة من البرامج التي تقدم برامج محددة ووسائل ترفيهية خاصة للجمهور، وكل قناة منها أصبحت مشهودًا يولي اهتمامًا بالتفاصيل التي تُعرض على شاشته.