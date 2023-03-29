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أسعار الذهب اليوم في سوريا وفقًا لتاريخ اليوم 29 من مارس 2023
يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على أسعار الذهب اليوم في سوريا وذلك وفقًا لتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 29 من مارس، حيث يمكنك عن طريق المقال، أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل والمعلومات عن طريق المعلومات التي بداخل السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا
يمكنك من خلال تلك النقاط التالية أن تقوم بالتعرف على أسعار الذهب اليوم في سوريا وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 29 من مارس 2023، مع العلم بأن كان الأيام السابقة يوجد بها أرتفاع شديد في اسعار الذهب وكان ذلك وفقًا لما أعلنت عنه محلات الصاغة، ويمكنك معرفته بشكل دقيق من خلال المقال كما هو موضح لكم:
- يكون سعر الذهب في سوريا عيار 24 وفقًا لتاريخ اليوم، فقد تم تسجيله على أن يكون سعر الجرام بـ 158.112 ليرة سورية.
- بينما يكون سعر جرام الذهب عيار 22، فقد يكون سعر جرام الذهب منه يصل إلى 144.937 ليرة سورية، مع العلم بأن زاد ارتفاع هذا الجرام عن ما تم تسجيله من قبل.
- سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، فقد يصل سعر الجرام الواحد إلى حوالي 138.351 ليرة سورية، وهذا ما تم تسجيله من محلات الصاغة السورية.
- بالإضافة إلى تلك الأسعار فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، وقد تم تسجيله على أن يكون سعر الجرام يصل حتى 118.586 ليرة سورية.
- سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا، حيث يصل سعر جرام الذهب إلى حوالي 92.233 ليرة سورية، وفقًا لتاريخ اليوم.