سعر الدولار فى السودان
سعر الدولار فى السودان
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البنك المركزي يُعلن عن سعر الدولار فى السودان اليوم 29 من مارس 2023 -الاربعاء

جهاد حسينمنذ 10 ساعات
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أعلن البنك المركزي السوداني اليوم الموافق، 29 من مارس 2023 الموافق يوم الأربعاء، عن سعر الدولار في السودان اليوم، على أنه حدث به ارتفاع شديد عن ما تم تسجيله من قبل في الأيام الماضية، ويمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال أن تقوم بالتعرف على الكثير من المعلومات الهامة، والتعرف على اسعار العملات مقابل الجنية السوداني.

سعر الدولار فى السودان

أعلن البنك المركزي السوداني اليوم الموافق 29 من مارس 2023، عن سعر الدولار في السودان، وقد حدث ارتفاع شديد في العملة بشكل كبير، ويمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على سعر الدولار في حالة البيع وفي حالة الشراء، وفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي السوداني، حيث يمكنك أن تقوم بالتعرف على تلك الأسعار من خلال التالي:

  • تم تسجيل سعر الدولار اليوم في السودان، على أن يكون سعر الدولار مقابل الجنية السوداني في حالة البيع فأنه يصل إلى 448.73 جنية سوداني.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر العملة على أن تصل في حالة الشراء إلى حوالي، 445.39 جنية سوداني.

أسعار العملات مقابل الجنية السوداني

يمكنك من خلال كافة المعلومات التالية أن تقوم بالتعرف على اسعار العملات مقابل الجنية السوداني، حيث يمكنك أن تتعرف على تلك الأسعار من خلال التالي:

  • الجنيه الاسترليني
    في حالة الشراء 588.6846
    593.0997 في البيع
  • الين الياباني
    3.8746 في الشراء

    3.9037 في البيع

  • كرونة السويدية
    44.8620 عند الشراء
    45.1985 عند البيع
  • الكرون الدنماركي
    65.1406 عند الشراء
    65.6292 عند البيع
  • الدينار الكويتي
    1458.8890 عند الشراء
    1469.8307 عند البيع

جهاد حسينمنذ 10 ساعات
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