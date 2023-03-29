هام.. تم الإعلان عن موعد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة إلى هذا الموعد

موعد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

تم الإعلان عن موعد صرف معاشات أبريل 2023 بعد الإعلان عن قرار الزيادة، على أنه سوف يبدء صرفها بداية من يوم 2 من أبريل الموافق يوم الأحد إلى يوم 10 من أبريل الموافق يوم الأثنين 2023، ويمكن لكافة المواطنين أن يحصلوا على تلك الرواتب في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بشكل كامل، وبالتالي فقد يمكنك ان تقوم بالانتظار حتى يتم إيداع الرواتب في الحسابات الخاصة بكافة المواطنين وسحبها على الفور في اليوم المعلن عنها.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2023

يمكنك الآن أن تقوم بالحصول على معاشات شهر أبريل 2023، أي معاشات شهر رمضان المبارك، ووفقًا لصعوبة المعيشة التي تعامي منها الكثيرمن المواطنين والمواطنات، والأسر المصرية بالكامل، فقد قرر رئيس الدولة محمد عبد الفتاح السيسي، بأن يجب أن يتم مساعدة الأسر وتخفيف كافة الأحمال والعبء من عليهم، وذلك عن طريق أنها قامت بوضع زيادات على الرواتب الخاصة بالمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك فقد كان قرار تطبيقه بداية من الشهر القادم بدلًا من شهر يوليو، ويمكن للجميع أن يحصلوا على تلك المعاشات من خلال بنك ناصر أو أي مصرف أي تم أم.