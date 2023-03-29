تردد قناة dmc دراما الجديد لمتابعة مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة ومسلسلات رمضان 2023
تردد قناة dmc دراما الجديد
تعد شبكة قنوات دي إم سي من القنوات البارزة التي تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين، وخاصة قناة دي إم سي دراما، وذلك بسبب المحتوى الجذاب والمثير الذي تقدمه للاهتمام بالمتابعين، ولهذا السبب يرغب العديد من المشجعين في معرفة تردد قناة dmc دراما الجديد لمتابعة مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة ومسلسلات رمضان 2023، حيث يتم تغيير تردد معظم قنوات التلفزة في فترة ما قبل شهر رمضان لضمان أفضل جودة صوتية، سوف نستعرض في المقال المقبل تردد قناة DMC دراما الجديدة.
شبكة قنوات dmc
شبكة قنوات DMC هي شبكة تلفزيونية مصرية تم إنشاؤها من قبل المهندس طارق إسماعيل، وهي مملوكة لكل من شركة إعلام المصريين ودي ميديا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتولى التحكم في مجموعة قنوات dmc تامر مرسي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة القنوات، تضم شبكة dmc دراما 6 قنوات، وتم إطلاق القناة الأولى في سبتمبر 2016 كقناة رياضية، ثم تم إطلاق dmc دراما وDMC HD في عام 2017، كانت شركة قنوات dmc الفضائية قد احتفلت بالذكرى السادسة لإطلاقها في يناير الماضي. منذ إنشائها.
تردد قناة dmc دراما الجديد لمتابعة مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة ومسلسلات رمضان 2023
يمكن تحميل القناة دراما دي إم سي على العديد من الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعربسات، وذلك باستخدام الترددات المناسبة لكل منهما
تردد قناة dmc دراما علي نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تردد القناة: 11450
تردد قناة dmc دراما علي نايل سات عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:5/6
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز:27500
- تردد القناة:12092
تردد قناة dmc دراما علي عرب سات
- معامل تصحيح الخطأ:5/6
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز:27500
- تردد القناة:11450
طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال
قدمنا لكم تردد قناة dmc دراما الجديد لمتابعة مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة ومسلسلات رمضان 2023، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال يتوجب على المشاهد القيام ببعض الإجراءات اللازمة لتصفية قناة DMC على شاشة التلفزيون الخاص به، وهذه تتمثل في
- بدايةً، يتم الضغط على القائمة الموجودة في جهاز التحكم.
- بعد ذلك، يتم اختيار الإعدادات من القائمة.
- يجب إدخال المعلومات المطلوبة مثل التردد والترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- عند اختيار كلاً من أقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، يجب الضغط على خيار “بحث”.
- بعد الانتهاء من عملية البحث، يجب اختيار خيار “حسناً” لفتح القناة.
- ليت يتم تخزين القناة وعرضها على الشاشة التلفزيونية.