شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة أحداثًا عديدة وشيقة وغير متوقعة، حيث قام جعفر العمدة بطلاق ثريا بعد أن ذهبت الفنانة إلى شقيق إيمان العاصي لمعرفة مكان ابنها، تابع كارم الفرصة على وجه السرعة وفاجأ الناس بزيارتها في شوارع السيدة، حيث طلب منها أن تقبل يده مقابل معرفة مكان ابنها. هذا الأمر هو الذي دفع محمد رمضان لتطليقها، ونقدم لكم اليوم كافة تفاصيل مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7 السابعة رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي، تابعونا.

مسلسل جعفر العمدة ح7

ظهر إسماعيل أيضا في الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، وكان يعمل في محجر مع الممثل مجدي بدر، قام المختطفون بخطف ابن جعفر العمدة والذي كان قد فر منذ سنوات عديدة، اتفق عماد مع شقيق إسماعيل على الغش في محمد رمضان، وخطط لإخباره بأن ابنته لا تزال حية، ولكنهما فشلا في خداعه، حيث اكتشف العمدة جعفر الأمر واعترف شقيق إسماعيل بموقعه لمحمد رمضان.

متابعة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7 السابعة رمضان 2023

من بين أفضل المسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، يتصدر مسلسل “جعفر العمدة” القائمة بكل فخر واعتزاز، يحظى هذا العمل بإشادة واسعة جدًا من جانب المشاهدين؛ نظرًا لأنَّه مؤلَّف من قِبَل محمد سامي، كما يشارك في هذا العمل عُدَّة كبيرة جدًّا من أشهر الفنانين، بينهم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منى فضالى، وأحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7 السابعة رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي

تردد قناة دي ام سي لعرض جعفر العمدة

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 12092.

تردد قناة دي إم سي دراما dmc drama