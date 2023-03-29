موعد عرض مسلسل وعود سخية .. بطولة حنان مطاوع

مسلسل وعود سخية يضم عدد كبير جدًا من الفنانين الكبار، ولذلك فقد يمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على موعد عرض مسلسل وعود سخية على الكثير من شاشات التليفزيون والقنوات المصرية المختلفة، ويمكنك معرفتها بشكل كامل عن طريق المقال كما هو موضح لكم في الأسطر القادمة.

موعد عرض مسلسل وعود سخية

لكي تقوم بمشاهدة الخلقة السابعة من مسلسل وعود سخية والتي يضم عدد كبير جدًا من الفنانين الكبار، فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على مواعيد عرضها وإعادتها على كافة القنوات المصرية، والتي يمكنك أن تقوم بالتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

على قناة النهار دراما:- يمكنك أن تقوم بمشاهدة المسلسل في العرض الأول، في تمام الساعة7:00 مساءً، بينما يمكنك أن تقوم بالتعرف على الإعادة الخاصة على قناة النهار، والتي تكون في تمام الساعة 8:00 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بمشاهدتها على قناة القاهرة والناس 1:- في تمام الساعة 11:00 مساءً لمشاهدة العرض الاول، ولكن في الإعادة فقد يمكنك أن تقوم بمشاهدتها أيضا على القناة في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة القاهرة والناس 1.

بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بمشاهدتها المسلسل على قناة القاهرة والناس 2:- في تمام السعة 12:00 صباحًا لمشاهدة العرض الأول من المسلسل، بينما من أجل ان تقوم بمشاهدة الإعادة، فقد يمكنك أن تقوم بمشاهدتها في تمام الساعة 2:00 صباحًا على القناة وأيضا الساعة 7:15 صباحًا.

يمكنك أن تقوم بمشاهدة هذا المسلسل والتعرف على أحداث القصة، التي تكون ببطولة الفنانة الكبيرة حنان مطاوع.