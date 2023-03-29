تُعَدُ موقع “السَّعِيدة-تي-في” إحدى المصادر الأكثر بحثًا حاليًا بين المواطنين، إذ يتمنّى الجميع المشاركة في مسابقة “طائر السعَادة 2023″، وهي المسابقة المفتوحة لجميع المواطنين، يتَّم تقديمها بشفافية أمام الجمهور، تتم تقديم المسابقة مباشرة على قناة السعيدة اليمنية، وهي تتميز بعرض المسابقة بشفافية أمام الجمهور دون إخفاء أي معلومات، كما يتم توزيع الجوائز على الهواء مباشرة، نقدم لكم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah-tv.net فنحن ندعوكم للاستمرار في متابعتنا.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah-tv.net

تُعَدُّ مسابقة طائر السعيدة من بين أفضل المسابقات التي تُقَدَّم خلال شهر رمضان المبارك، وتتولى عرض هذه المسابقة الإعلامية الشهيرة مايا منذ سنواتٍ عديدة، يتسم المسابقة بالشفافية والمصداقية، حيث تعرض على الهواء مباشرة أمام جميع الحاضرين للحيلولة دون حدوث تلاعب أو تحيز، هناك خطوات يجب اتباعها إذا كنت ترغب في المشاركة، وتشمل

يرجى الولوج إلى رابط القناة المسماة بـ “السعيدة” من خلال النقر على هذا الرابط.

إدخال اسم المتسابق رباعي.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتسابق.

اضافة البيانات الشخصية

الضغط على أيقونة اشتراك.

وبذلك تكون نجحت عملية التسجيل.

تردد قناة السعيدة لعرض المسابقة