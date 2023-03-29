دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 هو دعاء مألوف في الإسلام يتلى في هذا اليوم، ويختلف محتواه حسب التقاليد والعادات المنطقية. على الرغم من ذلك، فإنه بشكل عام يطلب من الله تبارك وتعالى بالرحمة والمغفرة وتوفيق في قضاء شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023

“اللهم لا تؤأخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضاً للبلايا والآفات، واشرح وأمن صدورنا بالإيمان والأمان، يا رب العالمين” .

يمكن الدعاء بطلب الرزق والنجاح في الحياة الدنيا والآخرة بدعاء : “اللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً طيباً، وعلماً نافعاً، وعملاً صالحاً مرضياً، وتوفيقاً في الدنيا والآخرة، واللهم ارزقنا حسن الخاتمة” .

دعاء اليوم الثامن من رمضان .. ويوجد أدعية عديدة مستحبة في شهر رمضان، التي تكون صلة وصل بين العبد وربه لنيل رضاه، وطلب مغفرته ورضاه، ومن أهمها

عن ابن عَبَّاس، عن النبي صلى الله عليه و آله وصحبه أجمعين:” اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الأيتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقني فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين”، “اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجعلني فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤأخذني فيه بالعثرات، وافلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين”.