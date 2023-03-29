دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023
دعاء اليوم الثامن من رمضان
دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 هو دعاء مألوف في الإسلام يتلى في هذا اليوم، ويختلف محتواه حسب التقاليد والعادات المنطقية. على الرغم من ذلك، فإنه بشكل عام يطلب من الله تبارك وتعالى بالرحمة والمغفرة وتوفيق في قضاء شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023
“اللهم لا تؤأخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضاً للبلايا والآفات، واشرح وأمن صدورنا بالإيمان والأمان، يا رب العالمين” .
يمكن الدعاء بطلب الرزق والنجاح في الحياة الدنيا والآخرة بدعاء : “اللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً طيباً، وعلماً نافعاً، وعملاً صالحاً مرضياً، وتوفيقاً في الدنيا والآخرة، واللهم ارزقنا حسن الخاتمة” .
دعاء اليوم الثامن من رمضان .. ويوجد أدعية عديدة مستحبة في شهر رمضان، التي تكون صلة وصل بين العبد وربه لنيل رضاه، وطلب مغفرته ورضاه، ومن أهمها
عن ابن عَبَّاس، عن النبي صلى الله عليه و آله وصحبه أجمعين:” اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الأيتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقني فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين”، “اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجعلني فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤأخذني فيه بالعثرات، وافلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين”.
أدعية اليوم 8 الثامن من شهر رمضان 1444
- اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر اللهم بارك لنا في اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم واستجب منا دعائنا وارحمنا وبارك لنا وأكرمنا يا أكرم الأكرمين.
- اللهم لك الحمد بما كتبته لنا من الحياة لنعيش شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن يغتنمون أوقاته بأحب الأعمال إليك ومن يحافظون فيه على تلاوة آياتك يا رب العرش العظيم.
- ربي ارزقني في رمضان فضل ليلة القدر وبدل أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري يا رب العالمين.
- اللهم ارزقني في اليوم الثامن من رمضان التوفيق والعصمة وطهر فؤادي من غياهب التهمة وارحمني برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
- اللهم اجعلني من المتوكلين عليك والمقربين إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم في اليوم الثامن من رمضان قوني فيه على إقامة أمرك واذقني فيه حلاوة ذكرك وتلاوة آياتك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك يا أكرم الأكرمين.
دعاء 8 رمضان 2023 – 1444
في شهر رمضان المبارك، يعود الله علينا بالخير والبركات الكاملة، وتزداد عمليات البحث من قِبَل المواطنين عن أفضل الأدعية لترديدها في هذه الأيام العظيمة التي تُعَد من بين أفضل الأيام.
- اللهم إني أسألك في اليوم الثامن من شهرك الكريم يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر ليَ خطاياي وذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك الكريم.
- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم ارزقني في اليوم الثامن من رمضان رحمة الأيتام.. وإطعام الطعام.. وإفشاء السلام.. وارزقني فيه صحبة الكرام يا رب العالمين.
- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلام والإسلام، والعافية المحللة والرزق الواسع، اللهم ارزقنا حُسن صيامه وقيامه، وحلاوة تلاوة القرآن فيه.