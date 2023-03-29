أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل دولة العراق عن بدء صرف الإعانات الاجتماعية بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. صرحت الوزارة في بيان رسمي باستثناء جميع المستحقين للرعاية الاجتماعية لهذا العام، وخصوصًا في الوجبة التاسعة، أكدت أن جميع المرتبات المستحقة قد تم توزيعها في حوالي ٣٠٠ مصرف داخل البلاد، وأن جميع طالبي الحصول على هذه المرتبات يمكنهم الآن زيارة موقع وزارة المالية للاطلاع على ما إذا كانوا من الأشخاص المستحقين لهذا العام، أشارت الوزارة إلى أن جميع المشمولين بالرعاية يجب أن يسارعوا مباشرةً إلى صرف قيمتها في أي مكان قبل استعادتها مجددًا، نزودكم اليوم برابط pdf منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf الوجبة الجديدة التاسعة وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط pdf منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf الوجبة الجديدة التاسعة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبولها لما يقرب من ٢٥٠ ألف طلب تقدَّم بهم المواطنون في الفترة السابقة، إذ استَقْبَلَتْ ما يُقَارِبُ ٦٠٠ ألف طلب، وأضافت الوزارة أنه تم فرز هذه الطلبات استنادًا إلى الشروط والمتطلبات التي أعْلِنَتْ عنها عند فتح باب التقديم، من خِلال موقع الوزارة الرسمي، يمكن استعمالها لوصف أي شيء يتعلق بالقانون أو المؤسسات الحكومية وبشكل عام، تعني هذه الكلمة أن شخص ما، كائنًا كان، يتصرف بالطريقة التي تتطلبها القواعد والأنظمة التي قُدِّمَت للاستجابة لحاجات المجتمع.

أشير إلى أنَّ الأعداد المقبولة في هذه المرة تفوَّقت بشكلٍ كبير على المرات السابقة، وذلك لأنَّها الوجبة الأخيرة في هذا البرنامج. وأؤكد أيضًا أنَّ هذا البرنامج سيتضمَّن العديد من الوجبات الأخرى خلال الأشهر المقبلة، وسيتمُّ إعلان ذلك عقب انتهاء توزيع الوجبة التاسعة، ويحثُّ جميع المستفيدين على التأكد يتطلب الحصول على القدرة على الاستلام بنجاح استخدام الكود المخصص لهم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكن الوصول إلى منصة مظلتي من هنا.

سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السرّ.

أدخل رمز التحقق.

اضغط على الرعاية الاجتماعية.

انقر على الأسماء المتضمنة في خدمات الرعاية الاجتماعية.

انقر فوق زر التحميل وستتم عملية تنزيل ملف يحتوي على جميع الأسماء.

رابط دخول موقع منصة مظلتي 2023

يعتبر منصة مظلتي واحدًا من أهم المواقع الإلكترونية المتاحة بسهولة ويسر، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن أسماء الأشخاص المشمولين بالوجبة التاسعة في العراق، تُقدَّم هذه الوجبات لعدد كبير جدًا من المواطنين الفقراء، وتهدف إلى مُساعدتهم على التغلُّب على الصِّعاب والحصول على سبل المعيشة، وإضفاء الإيجابية والسَّرور في قلوب المواطنين.

شروط الحصول علي أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. يلزم أن يكون عمره من 18 إلى 60 عام. يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة لا يقل عن 4. يتوجب عليه أن يكون مُسجلاً مسبقاً لدى جهة الشؤون الاجتماعية.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط pdf منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf الوجبة الجديدة التاسعة، إذا توافرت هذه المتطلبات، سيتم قبول طلب الشخص المتقدم فورًا من قِبَل الوزارة.