موعد ليلة القدر رمضان 2023 ودعاء ليلة القدر مستجاب من السنة النبوية

موعد ليلة القدر رمضان 2023، مسلمي الأرض في كافة أنحاء الدول العربية يبحثون عن موعد ليلة القدر رمضان 2023 التي تعد أفضل ليالي الشهر بل العام كله، ومن المعروف أن ليلة القدر قد ذكرت في القرآن بل أن هناك سورة باسمها، وفي تلك الليالي أنزل القرآن الكريم على رسولنا الأمين، كما أن فيها تتنزل الروح والملائكة وتكون فيها الدعاء مستجاب، واليوم سنتعرف على موعد ليلة القدر والدعاء المستجاب فيها.

موعد ليلة القدر رمضان 2023

أما عن موعد ليلة القدر رمضان 2023 فقد أجمع العلماء أنها دائما تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان وتحديدا في الليالي الوترية أي التي تحمل الأرقام الفردية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى”، وهذا العام ستكون ليلة القدر في الفترة من 11 إلى 19 أبريل 2023.

دعاء ليلة القدر مستجاب

أما عن الدعاء المستجاب في ليلة القدر وفقا لما ورد بالسنة النبوية الشريفة، فقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها للرسول: قُلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى».

علامات ليلة القدر

من أبرز العلامات التي تظهر في ليلة القدر ما يلي:

شروق الشمس بدون أشعة في اليوم التالي من ليلة القدر.

وأن يكون القمر شديد السطوع.

السماء تكون صافية.

الرياح تبقى ساكنة.

أكثر من يشعر بها هو من أقرب إلى الله تعالى، حيث تنشرح صدورهم.

ادعية ليلة القدر مكتوبة