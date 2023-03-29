يُعَدُّ البحث عن موعد الاختبار النهائي للفصل الثالث 1444 – 2023 وفقاً للتقويم الدراسي السعودي من أهم ما يَشْغل بالَ الكثير من طِلاب دولة السعودية في هذهِ الأيام، إذ تواجدت حديثًا في المحركات بحوث كُثْرٌ تتعلق بمواعِيد عقد هذهِ الامتحانات، وذلك لأسباب عديدة، بعد اجتياز طلاب الفصل الدراسي الأول والاستمتاع بإجازتهم، يطمحون إلى الانتهاء من الترم الثاني وإجراء اختباراته للاستفادة من إجازة ممتدة لأربعة أشهر متواصلة، وذلك بعد أخذ إجازة مستقطعة خلال هذا الترم، أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية قرارات عديدة ذات أهمية كبيرة وضرورة في مصلحة الطلاب، وسنوضح لكم كل ذلك في الأسطر القادمة.

موعد الاختبار النهائي للفصل الثالث 1444 – 2023 وفقاً للتقويم الدراسي السعودي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن خريطة السنة الدراسية بأكملها للعديد من مستويات التعليم المختلفة، حيث كان الشيء المشترك بينها جميعًا هو تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث. وقد أكدت الوزارة أن جميع اختبارات الطلاب ستبدأ في يوم 12 من شهر مايو للعام 2023 الميلادي، الموافق اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1444، ستكون هناك فترة امتحانات مدتها لا تزيد عن عشرة أيام؛ حتى يستطيع الطلاب إنهاء فصلهم الدراسي الثالث قبل بدء عيد الأضحى المبارك بفترة كافية لإعداد أنفسهم. لذلك، سوف يستمر هذا المصير في يوم الخميس الموافق 22 من مايو 2023، والذي يقابل 4 ذي الحجة من نفس السنة.

عدد ساعات الدراسية في رمضان 1444-2023

صرحت الوزارة رسميًا بأنه نظرًا للأوضاع التعليمية الصعبة التي يُواجِهُهَا الطالب خلال شهر رمضان، قررت تقليل ساعات الدوام لجميع الطلاب حسب مستوى الصف المدرسي، وذلك ببدء يوم الدراسة في تمام التاسعة صباحًا أو العاشرة، وتحديد ساعات الدوام على هذا النحو